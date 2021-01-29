شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصاد الشورى» تبحث زيادة الشراكة الإستراتيجية للقطاع الخاص دوليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، عبر الاتصال المرئي، برئاسة د. فيصل آل فاضل، أمس، التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وبحثت اللجنة أبرز المنجزات المتحققة والتحديات والصعوبات التي تواجه المركز خلال فترة التقرير، إضافة إلى أهمية حوكمة العمل على الركائز الرئيسة للشراكات الإستراتيجية الدولية، وقياس أثر اتفاقيات الشراكات الإستراتيجية القائمة وفق أبعاد محددة اقتصادية وتنموية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تفعيل الشراكات الإستراتيجية الدولية.

كما ناقشت دور مركز الشراكات الإستراتيجية الدولية في تحقيق الانسجام والتكامل مع جهود القطاعات الحكومية ذات العلاقة في المملكة لتحقيق إستراتيجيات الشراكات الدولية والإقليمية، واطلعت على تقسيم إستراتيجيات العمل إلى 4 ركائز سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، وأهمية العمل على الركائز الـ4 مع الجهات ذات العلاقة بتلك الشراكات لضمان تكامل وزيادة الفاعلية. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، إمكانية تعاون المركز مع الجهات ذات العلاقة لإعداد وتنفيذ دراسات تسهم في تحديد أثر الشراكات الإستراتيجية وفاعليتها وفق مؤشرات محددة بما يُساهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع القاعدة الاقتصادية، وبحث ما يُمكن أن يقوم به المركز في ضوء اختصاصه لزيادة دور القطاع الخاص في الشراكات الإستراتيجية الدولية، وتحفيز واستدامة مشاركة منشآته في تلك الشراكات.

واستعرض المجتمعون وجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات الأعضاء وآرائهم المطروحة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1440/ 1441هـ في جلسة سابقة، واعتمدت اللجنة توصياتها النهائية حيال التقرير تمهيدًا لتقديمها في الفترة القادمة أمام المجلس للتصويت عليها.