شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منزل لـ«تحضير الأغذية» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة الخدمات التابعة لبلدية محافظة الخبر منزلًا بحي الخبر الشمالية يستخدم لتخزين الأطعمة وتحضيرها دون ترخيص، وتم اتخاذ اللازم بشأنه وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى، وتمثلت أبرز المخالفات في سوء حفظ الأغذية وتخزينها، وتدني مستوى النظافة العامة وعدم التزام العاملين بالاشتراطات اللازمة.

وتواصل بلدية الخبر جولاتها على المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.

من ناحية أخرى، نفذت إدارة الموارد البشرية تدريبًا لـ90 متدربًا ومتدربة خلال العام 2020، ضمن برنامج التدريب التعاوني، بالشراكة مع الجهات التعليمية والأكاديمية.