شكرا لقرائتكم خبر عن برامج نوعية للاطلاع على تجارب المعلمين المبتعثين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضمن برنامج «القيادة المتعلمة» لرؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بـ«تعليم الشرقية»، حزمة من أوراق العمل، التي وقف على تقديمها عدد من المعلمين المبتعثين السابقين في عدة دول أجنبية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرنامج الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي، بحضور ومتابعة مدير عام التعليم المكلف د. سامي العتيبي، استهدف رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بتعليم المنطقة.

وأشار إلى أنه جاء بهدف الاطلاع على تجارب المعايشة، التي خاضها المبتعثون في بيئات تعليمية مختلفة، وتقديم التجارب النوعية والدعم للعمل الإشرافي والمدرسي، إضافة إلى مواكبة المستجدات المعاصرة في التعليم للدول، التي يتسم نظامها التعليمي بالفاعلية وكفاءة الأداء.