شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 18 ألف م3 نفايات وأنقاضا بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الخفجي نحو 18500م3 من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر، كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق في الأحياء، وتم استخدام أكثر من 4000 كيس نفايات من الالتقاطات بالساحات، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن الحملة الثانية، التي نفذتها البلدية في الأحياء السكنية والصناعية، استكمالاً لبرنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وشملت حملة التنظيف حي التعاون وحي المروج وحي الدرة وحي العزيزية.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية تبذل كل جهودها وإمكاناتها حرصاً على سلامة الجميع من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، مشيرًا إلى أن الحملة شارك فيها 46 عاملًا، و13 من المعدات، وتم مسح جميع الساحات الموجودة بهذه الأحياء، وإزالة 4350 م3 بالكنس الآلي في الشوارع الرئيسية والفرعية، والكنس اليدوي 3300م3 بالأحياء السكنية، واستبدال 280 حاوية نفايات.

وأوضح أن أعمال النظافة في المحافظة تشمل النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق، بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة لنظافة وصيانة دورات المياه العامة، وغسيل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة.

وتابع أن البلدية مستمرة بتنظيف الأحياء السكنية بالمحافظة من خلال جدول زمني تم وضعه، بحيث يتم المرور على جميع الأحياء خلال مدة معينة، مضيفاً إنه جارٍ الآن العمل على تنظيف حي الشاطئ بالكامل.

وأكد أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة، التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعيا الجميع للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة بلدية عبر مركز «940» وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.