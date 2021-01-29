شكرا لقرائتكم خبر عن صالات متنقلة ومعسكرات.. «الرياضة للجميع» في حديقة «السلسبيل» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، عقدا استثماريا مع أمانة المنطقة الشرقية، لتنفيذ عدد من برامجه الرياضية في حديقة السلسبيل بالدمام، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وذلك على هامش اجتماع مجلس أمناء المناطق والمحافظات.

ويتضمن المشروع تنفيذ عدد من البرامج الرياضية المتنوعة في الحديقة على مساحة 50 ألف متر مربع ولمدة 3 أشهر تشمل تجهيز صالات رياضية متنقلة، وإقامة معسكرات رياضية، وتوفير دراجات، وحصص للجري، وغيرها من البرامج الرياضية التي تستهدف زيادة مستويات النشاط البدني لسكان المدن ورفع معدلات ممارسة الرياضة وتفعيل الحدائق والساحات العامة بما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في شهر فبراير المقبل.

من ناحيته، أوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن الأمانة تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تفعيل العديد من المبادرات، التي من شأنها تفعيل وتطوير الخدمات بالمنطقة وتعزيز استثمارات الأمانة بهدف استدامة التنمية فيها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي باكورة المشاريع الاستثمارية، التي يتم إبرامها مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة سابقا مع الوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبرنامج «جودة الحياة».

ويأتي هذا المشروع تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الرياضة للجميع ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أغسطس الماضي لتنفيذ برامج الاتحاد في مختلف الحدائق والساحات العامة بالمملكة.