شكرا لقرائتكم خبر عن صرف تعويضات نزع ملكية شارع «الملك عبدالعزيز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، صرف تعويضات نزع ملكية شارع الملك عبدالعزيز، موضحةً أنه سيتم التواصل مع مُلاك العقارات على دفعات لاستكمال إجراءات صرف المستحقات.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد بدأت إجراءات نزع ملكية 68 عقارًا في مدينة عنك بمحافظة القطيف، لصالح تنظيم مسار شارع عرض 30 مترًا، والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف شرقًا بمدينة عنك.

من جهته، كان رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، قد أكد في تصريحاتٍ سابقة، أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية، وتخِل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة.