شكرا لقرائتكم خبر عن رفاهية المواطن السعودي أولوية والان مع التفاصيل
وقال:«هناك مفهوم يتعلق بجودة الحياة والبيئات النظيفة التي ترتبط بالبيئة ونظافتها، أيضاً توجد أبعاد صناعية مهمة جداً ركز عليها ولي العهد في ما يتعلق بإنشاء المدن الصناعية في المستقبل، وأيضاً تعزيز قدرات هذا القطاع بما يحقق تحولاً اقتصادياً في جانب التنوع من جهة وأيضاً في ما يتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية، أيضاً توجد جوانب تتعلق بكيفية تمويل صندوق الاستثمارات العامة، وهذا أيضاً جانب مهم جداً في ما يخص الكيفية التي تعتمد على المحاور الرئيسية أو الأبعاد الاستراتيجية للصندوق، ووجود موارد طبيعية ومواقع لم تستغل، وبالتالي استغلال هذه الموارد في مجال الاستثمار وتفعيلها وتشغيلها سيولد الكثير من القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، وتوفير بيئات عمل وحراك مستمر، إلى جانب توليد الوظائف والأنشطة الاقتصادية».