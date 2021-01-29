شكرا لقرائتكم خبر عن فـتـحـوا أبوابهم للفايروس ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عرّض أكثر من 38 ألفاً من المواطنين والمقيمين أنفسهم للخطر خلال 3 أسابيع لمخالفتهم تدابير الوقاية والاحتراز من فايروس كورونا ، وأبلغ إحصاء رسمي أن الجهات المعنية خالفت نحو 38.535 في الفترة من 1442/5/26 إلى 10/‏6/‏1442. وتصدرت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (12.765) مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ(5899)، ثم الشرقية بـ(4368)، القصيم بـ(3976)، المدينة المنورة بـ(3393)، الباحة بـ(2319)، الجوف (1471)، تبوك بـ(998)، حائل (818)، عسير (685)، الحدود الشمالية (476)، جازان بـ(201)، ونجران بـ(166) مخالفاً.

المجتمعون والداعي وكل من حضر

نجحت ‏شرطة منطقة الحدود الشمالية في تحديد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بإحدى قاعات الأفراح في محافظة رفحاء وتطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وكل من حضر ذلك التجمع. وفي الباحة تم رصد تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد، وتم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي، وصاحب المنشأة، ومن حضر التجمع.

وفي عسير حددت شرطة المنطقة هوية المسؤول عن تجمع مخالف في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث وظهروا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر تجمعهم دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد، وتحركت الأجهزة الأمنية في إجراءات التقصي والاستدلال والتي أسفرت عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وتم العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر. وفي منطقة القصيم صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة، في بيان سابق، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفايروس، أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم العمل على تطبيق العقوبة المقرره نظاماً، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.

الكمامة.. أكبر المخالفات

الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد أكد أن وزارة الداخلية اعتمدت لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في عدم تفشي ونقل فايروس كورونا المستجد، وشملت تصنيف عدد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها. وأضاف أن اللائحة حددت عدة عقوبات للمخالفات كعدم لبس الكمامة وهي المخالفة الأبرز والتي يجري متابعتها عبر فرق أمنية تطوف مواقع التجمعات وترصد المخالفين ويتم إيقاع العقوبات التي تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً لتفشي كورونا، وفقد السيطرة عليه واحتوائه. وشدد الجعيد على أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها والتي قد تصل عقوباتها المالية إلى ما يزيد على (100.000) ريال.

الأفراح والتعازي غير مستثناة

أكدت المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم أن النيابة العامة هي جهة الاختصاص التي تستقبل ملفات المخالفين وفق اللائحة المعلنة والتي نظمت التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، العقوبة لمخالفيها (10.000) ريال.

فيما حددت مخالفة التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، العقوبة (15.000) ريال. وعقوبة التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها (30.000) ريال، فيما يعد أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، مخالفة عقوبتها (50.000) ريال.

وأشارت القاسم إلى أن أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مخالفة عقوبتها (5000) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على (100.000) ريال.