شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام من " التعليم " للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن الخدمات المتعددة التي تقدمها لطلاب الابتعاث؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ولفتت وزارة التعليم، إلى أنها تقدم عددًا مختلفًا ومتنوعًا من الخدمات لطلاب الابتعاث، وتشمل هذه الخدمات ما يلي: الاستعلام عن الجامعات الموصى بها، طلب التقديم على بعثة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، طلب التقديم لابتعاث النخبة.

وتضمنت الخدمات، طلب منحة ابتعاث خارجية، التقديم على طلب ابتعاث طلاب المكافآت، طلب إلحاق ببعثة، طلب التحاق ببعثة في البرنامج الطبي، طلب دراسة في الخارج على الحساب الخاص، الاستعلام عن مواقع الملحقيات.

وأبانت وزارة التعليم أنه إذا تعثر المستفيد أو لم يتمكن من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا، يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة.