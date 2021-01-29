شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يلتقي الفريق المشرف على إنتاج لقاح "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، لقاء مع الفريق العلمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الذي أنهى التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا؛ بقيادة الدكتورة إيمان المنصور.

واستمع وزير التعليم إلى عرض موجز لمراحل العمل والخطوات التي ستُتخذ مستقبلاً والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونوه بإشادة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بجهود الجامعات لنشر أبحاث فيروس كورونا، وتحقيق المركز الأول عربياً، و(12) على دول العشرين، و(14) عالمياً.

وأثنى آل الشيخ على جهود الفريق متطلعاً لاستمرار الرحلة العلمية لإنتاج اللقاح بعد الانتهاء من التجارب السريرية، داعياً إلى التكامل بين الباحثين في الجامعات السعودية لدعم المشروع.