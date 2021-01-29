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القبض على شخصَين دخلا على منصة مدرستي وسخِرا من أحد المعلمين

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الرياض - محمد عبدالله - أحدهما صوَّر الواقعة ونشرها على مواقع التواصل

تمكَّنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شخصين بعد دخول أحدهما بطريقة غير مشروعة على وتحدثه مع أحد المعلمين بقصد التهكم والسخرية، فيما قام الآخر بتصوير ما حدث.

وأوضح «سناب الداخلية»، عبر مقطع فيديو، اليوم الخميس، أن المتهمين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الميانمارية، وكلاهما في العقد الثالث من العمر، مؤكدًا أنهما اعترفا بما نُسب إليهما.

وأشار الحساب الرسمي إلى أنه يجري استكمال الإجراءات الأوَّلية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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