«التعليم» توضح خدماتها لطلاب الابتعاث.. الاستعلام عن الجامعات وطلب التقديم

بينت وزارة التعليم الخدمات المتعددة التي تقدمها لطلاب الابتعاث؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت وزارة التعليم، أنها تقدم عددًا مختلفًا ومتنوعًا من الخدمات لطلاب الابتعاث. ومن هذه الخدمات ما يلي:

– الاستعلام عن الجامعات الموصى بها.

– طلب التقديم على بعثة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

– طلب التقديم لابتعاث النخبة.

– طلب منحة ابتعاث خارجية.

– التقديم على طلب ابتعاث طلاب المكافآت.

– طلب إلحاق ببعثة.

– طلب التحاق ببعثة في البرنامج الطبي.

– طلب دراسة في الخارج على الحساب الخاص.

– الاستعلام عن مواقع الملحقيات.

وكشفت وزارة التعليم أنه إذا تعثر المستفيد أو لم يتمكن من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا، يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا تعذر الحصول على الخدمة يمكن التواصل معها من خلال الاتصال بمركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين «تواصل» الذي يمكن الوصول له مباشرةً؛ وذلك بالضغط على الرابط التالي: «من هنا».

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