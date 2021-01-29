البيئة  تدعو المنشآت البيطرية إلى الحصول على التراخيص الرقمية الجديدة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع المنشآت البيطرية بالمملكة، إلى سرعة الحصول على التراخيص الرقمية الجديدة قبل تاريخ 1/4/2021م؛ وذلك عبر منصة «زراعي» الإلكترونية (https://eservices.mewa.gov.sa/web/login).

وأوضحت الوزارة أن ذلك يشمل جميع المنشآت البيطرية (الصيدليات، والعيادات بأنواعها، والمستشفيات، ومراكز إيواء الحيوانات، ومراكز العناية بالصقور، ومكاتب الاستشارات البيطرية، ومراكز التلقيح الاصطناعي).

وبيَّنت أن هذه الخطوة ستسهل حصول المنشآت البيطرية على خدمات الوزارة المرتبطة بتلك التراخيص، التي تقدمها دون الحاجة إلى مراجعة فروعها، مشددةً على أن عدم حصول تلك المنشآت على التراخيص الجديدة، سيجعلها عرضةً لتطبيق الإجراءات النظامية.

قرأ أيضًا:

«مؤسسة الحبوب» تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 ألف طن «قمح»