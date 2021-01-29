السعودية اليوم / 9 آلاف مزرعة في الأحساء تستفيد من مشروع المؤسسة العامة للري



الأحساء 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

تستفيد 9 آلاف مزرعة بمحافظة الأحساء، من مشروع نظافة ونقل وإزالة المخلفات الزراعية ونظافة الواحة، الذي وقعت عقده المؤسسة العامة للري.

وشدّد رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك على أهمية نظافة الواحات الزراعية والمحافظة عليها، مشيراً إلى أن ذلك ضمن أولويات المؤسسة، ليقينها بأن هذا الأمر يسهم في بقاء واستدامة الرقعة الخضراء وحمايتها من الآفات.

وبين أن المشروع سيخدم آلاف المواقع الزراعية، حاثاً المزارعين ورواد الواحات الزراعية على مراعة أهمية الرقعة الخضراء، ولزوم العناية بها، عبر جمع المخلفات الزراعية في الحاويات المخصصة لها.

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23:44ت م

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