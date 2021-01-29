

حائل 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

‏اختتمت إدارة التعليم بمنطقة حائل اليوم المرحلة الأولى من برنامج تأهيل مكاتب التعليم التابعة لها لتطبيق المواصفات الدولية للحصول على شهادة الأيزو الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وتطرق البرنامج الذي استمر لخمسة أيام عن بعد، إلى نظام إدارة المؤسسات التعليمية وعملياته ليتطابق مع متطلبات المواصفة العالمية، والإجراءات التي تضمن جودتها، والتأكد من وصول هذه المؤسسات لأداء عالي المستوى، وأهم الإجراءات لمتابعة وتقويم وتطوير أداء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، مع استعراض نماذج خاصة بها، قبل أن يعمد القائمين على البرنامج إلى إرسال جميع عمليات الايزو مع النماذج الخاصة بها إلى المكاتب الداخلية وإلى رئيسات الشئون التعليمية بالمكاتب الخارجية.

// انتهى //

23:39ت م

0181





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم برنامج تأهيل مكاتب التعليم التابعة له للحصول على الأيزو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.