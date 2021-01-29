السعودية اليوم / وزير السياحة يلتقي بنائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري ويبحثان تعزيز السياحة بين المملكة وبلغاريا



الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

اجتمع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في الرياض مع معالي نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياحية.

واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمار السياحي والعمل المشترك بين البلدين في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تطبقها المملكة في مشروعاتها السياحية الجديدة.

وقالت معالي ماريانا نيكولوفا إن جمهورية بلغاريا والمملكة العربية

وخلال الزيارة التي استمرت يومين تجولت الوزيرة البلغارية في عدد من الوجهات السياحية داخل المملكة، ومن تلك الوجهات قصر سلوى في الدرعية ومدائن صالح في العلا.

وعبرت الوزيرة عن إعجابها بما شاهدت وقالت: "تسعدني رؤية المعالم التاريخية في حي طريف في الدرعية ومدائن صالح في العلا، وهي وجهات سياحية مثيرة للاهتمام.

// انتهى //

23:31ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واساجتمع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في الرياض مع معالي نائبة رئيس مجلس الوزراء البلغاري للاقتصاد والسياسة السكانية وزيرة السياحة ماريانا نيكولوفا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين.وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياحية.واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمار السياحي والعمل المشترك بين البلدين في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تطبقها المملكة في مشروعاتها السياحية الجديدة.وقالت معالي ماريانا نيكولوفا إن جمهورية بلغاريا والمملكة العربية السعودية تجمعهما شراكة في مجال السياحة منذ عام 2016، مبينة أن هدف هذه الزيارة هو استكشاف المزيد من الفرص للعمل في المستقبل".وخلال الزيارة التي استمرت يومين تجولت الوزيرة البلغارية في عدد من الوجهات السياحية داخل المملكة، ومن تلك الوجهات قصر سلوى في الدرعية ومدائن صالح في العلا.وعبرت الوزيرة عن إعجابها بما شاهدت وقالت: "تسعدني رؤية المعالم التاريخية في حي طريف في الدرعية ومدائن صالح في العلا، وهي وجهات سياحية مثيرة للاهتمام.// انتهى //23:31ت م0180

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