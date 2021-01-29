السعودية اليوم / البرلمان العربي يشارك في مؤتمر حول دور البرلمانيين في نزع السلاح في الفضاء السيبراني



القاهرة 15 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

شارك البرلمان العربي في المؤتمر الافتراضي حول دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز جنيف للسياسة الأمنية، وشبكة برلمانيين من أجل عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.

وأشار البرلمان العربي، في بيان اليوم، إلى أن مخاطر الهجمات الإلكترونية على المؤسسات والمنشآت الحيوية أصبحت تشكل تحديًا خطيرًا لأمن الدول، وانعكست تعقيداتها على أمن واستقرار المجتمع الدولي ككل، مشددا على ضرورة مراجعة البرلمانات الوطنية للإطار القانوني المُنظم للأمن السيبراني بشكل عام، وسن قوانين وطنية تشدد العقوبات على الهجمات السيبرانية.

ودعا البرلمان العربي إلى تبني قواعد دولية منظمة للفضاء، من خلال التوصل إلى اتفاقية دولية لمنع الحرب السيبرانية، على نحو يجعل الفضاء مجالاً آمناً لتعزيز التعاون الدولي، بدلاً من أن يكون مصدراً إضافياً من مصادر التهديد.

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23:09ت م

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