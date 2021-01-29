السعودية | وزير خارجية جيبوتي يلتقي بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي

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التقى معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة جيبوتي اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي، عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.