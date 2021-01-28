الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

الأمر بالمعروف تُنفذ 5 آلاف منشط في عنيزة

متابعات الخليج 365 - عنيزة

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق» التي أطلقتها الرئاسة العامة وأطلق أعمالها في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز – حفظه الله – .

وبلغ عدد المناشط المنفذة من بداية الحملة (5438) منشطًا والتي استهدفت (1.463.871) مستفيدًا.

جولات ميدانية ومشاركات توعوية

وتضمن تفعيل الحملة جولات ميدانية ومشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية على الأرصفة والشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وهي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.



