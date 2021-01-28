12 تجربة سياحية لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية «سجا وأم الرمث»

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ومن المحميات الطبيعية التي تقدم تجربة سياحية واسعة لاستكشاف الحياة النباتية والحيوانية النادرة، محمية «سجا وأم الرمث»، الواقعة في المنطقة الغربية الوسطى، وتمتد على مساحة 6528,2 كلم، وتمتاز بغطاء نباتي متوسط يساعد في حفظ الأصول الوراثية لبعض الثدييات والطيور والزواحف المتوطنة والنادرة في المحمية. ومن أهم الانطباعات السياحية المترسخة عن محمية «سجا وأم الرمث»، هو تباين بيئتها بين التلال المنخفضة قليلة التموج، والسهول المكشوفة، والأودية التي تسودها نباتات الثمام وأشجار الطلح والسمر ونباتات الحنظل والحرمل، وقد أطلق فيها أعداد محدودة من طيور الحبارى، لكونها امتدادا طبيعيا لانتشارها بين محمية محازة الصيد ومواطن تكاثرها الأخرى، وللمعلومية التوثيقية فقد أنشئت هذه المحمية في الأساس لإعادة توطين الحبارى الشرقية والمها والنعام.وإذا أردت الوصول إلى محمية «سجا وأم الرمث» بريا، فما عليك إلا سلوك طريق «الرياض - مكة المكرمة» السريع، أما إن كنت من عاشقي السفر جوا، فإن أقرب المطارات في المملكة للذهاب للمحمية، مطار الطائف الدولي، ولأهميتها صنفت من قبل اللجنة العالمية للمناطق المحمية (WCPA)، وهي جزء من الاتحاد الدولي للحفاظ على المحميات الطبيعية، والاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة (IUCN).
وأدرجت الهيئة السعودية للسياحة عددا من المحميات الطبيعية كباقات سياحية جديدة، إضافة إلى أكثر من 17 وجهة حالية في موسم «شتاء السعودية» الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل، تحت شعار «الشتاء حولك»؛ والمحميات هي»محمية عروق بني معارض»، و»محمية جزر فرسان»، إضافة إلى محمية سجا وأم الرمث»؛ بهدف اكتشاف ما تحتويه من ثروة حيوانية ونباتية، والاستمتاع بما تتميز به من الكثبان الرملية، والهضاب المرتفعة والوديان المتعددة، ومشاهدة الحيوانات البرية النادرة من «المها العربي» و»ظبي الريم» والعديد من الزواحف والطيور النادرة.
التجارب السياحية بالمحمية:
- الاستكشاف البري
- زيارة المواقع الأثرية
- التعرف على النباتات البرية
- النزهات الخلوية
- التخييم
- رصد النجوم بالتلسكوب
- مشاهدة ومراقبة الحياة الفطرية والطيور النادرة
- ركوب الجمال
- رحلات السفاري طويلة المدى بسيارات الدفع الرباعي
- تصوير الطبيعة
- ركوب منطاد الهواء الساخن
- ممارسة رياضة «الهايكنق» لمسارات قصيرة أو طويلة بين المناطق الجبلية
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