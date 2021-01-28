شكرا لقرائتكم خبر احترافية عالية بمناورات «المدافع البحري المختلط 21 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس مناورات التمرين البحري المختلط «المدافع البحري 21» الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في منطقة عمليات الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي.

وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض العنزي أن التمرين تضمن الكثير من المحاضرات قدمت من الجانبين، وتم في التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ والتعاون مع الزوارق المسيرة والطائرات دون طيار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواء الجوية أو السطحية.

وأشاد العنزي بالمشاركين في التمرين لما أظهروا من احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالكثير من النتائج الإيجابية التي تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة.

عن التمرين:

قطع بحرية شاركت فيه

- السفن والزوارق

- المشاة

- وحدات الأمن البحرية الخاصة

طيران القوات البحرية للتدريب على سيناريوهات بحرية داخل البحر

يأتي ضمن التمارين العسكرية المشتركة للقوات المسلحة السعودية

يهدف لرفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية

توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة