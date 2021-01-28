تأسيس استثمارات اجتماعية لإكرام المسنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرات تفاهم لتأسيس استثمارات اجتماعية مع الجمعية الخيرية لإكرام المسنين «إكرام»، وشركة واحة الخليج للرعاية النهارية، وشركة التنمية وغدن للتجارة، وأوقاف العرادي الخيرية، وشركة الأثر للبحوث والدراسات المحدودة.

وتأتي هذه الاتفاقيات التي وقعها وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد ماجد، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في الاستثمار الاجتماعي، وتمكينا للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي للعمل في مجالات التنمية، عن طريق نموذج الاستثمار الاجتماعي، الذي يعد نموذجا عالميا مبتكرا وجديدا، بهدف لتحقيق التطلعات المجتمعية وسد الاحتياجات التنموية بطرق مستدامة ماليا وذات أثر أعمق.

يذكر أن هذه الاستثمارات تستهدف تحسين خدمات كبار السن، تأهيل المعاقين، تأهيل المتعافين من الإدمان، قياس الأثر الاجتماعي، خدمات ضيافة الأطفال، حيث تندرج ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة؛ حرصا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقا لمستهدفات الرؤية المستقبلية التي أكدت ضرورة التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.