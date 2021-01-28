شكرا لقرائتكم خبر خلال 5 أعوام «أداء» يثري معرفة 133 ألف مستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حزمة من البرامج التي تعنى بتأهيل الكوادر البشرية في مجال إدارة وقياس الأداء خلال عام 2020م التي استهدفت منسوبي الأجهزة العامة من وزارات وهيئات والمراكز في عدد من مناطق المملكة.

وفي سبيل نشر برامج التمكين التي ينفذها المركز استفاد نحو 133 ألف مستفيد خلال خمسة أعوام ماضية.

وأوضح المدير العام للمركز المهندس راشد القعود أن الدعم المتواصل الذي يلقاه المركز من القيادة الحكيمة قد أثمر عن استكمال المركز لمهامه، مشيدا في الوقت ذاته بدعم رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء المجلس الذي يسهم في تنفيذ برامج التمكين.

وقال «إن المركز اعتمد تقديم دورات تدريبية عبر (منصة إثرائي) بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في سبيل نشر المعرفة بإدارة وقياس الأداء من خلال إدراج برنامج إدارة التغيير في المنصة»، مشيرا إلى وصول نسبة الرضا عن البرنامج التدريبي إلى 94 في المائة، كما يجري العمل على إضافة محتويات تدريبية أخرى.

وأفاد بأن البرامج التدريبية تتنوع ما بين تدريب مباشر وإقامة محاضرة الأداء، إذ يتناول التدريب المباشر مجالات الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسة وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الرئيسة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستراتيجية، في حين تتطرق محاضرات الأداء إلى نشر ثقافة الأداء عبر استعراض المفاهيم الأساسية لمؤشرات الأداء الرئيسة وتوحيد المصطلحات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.

تقسيم البرامج: