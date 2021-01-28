شكرا لقرائتكم خبر «سفراء الوسطية» يستعرض تعريف طلاب الجامعات بقضايا الأمن الفكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مع جامعة طيبة في تنظيم النسخة الخامسة من برنامج (سفراء الوسطية)، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام تحت شعار (فكر)، بمشاركة طلاب وطالبات من 40 جامعة وكلية في المملكة.

وتأتي مشاركة المركز في إطار الجهود التي يبذلها لنشر مفاهيم الوسطية والاعتدال والتعريف فيه بين جميع أطياف وشرائح المجتمع المختلفة عموما وبين طلاب الجامعات خصوصا، واستثمار طاقاتهم من خلال البرامج الحوارية التي توجّه لهم في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل.

وتضمن برنامج (سفراء الوسطية) محاضرات علمية وندوات وتقديم مبادرات مجتمعية ومشروعات طلابية وطنية، ودورات تدريبية تناولت مفهوم التوسط والاعتدال وبناء الشخصية الشبابية الوسطية وتحسين نمط حياة الشباب الجامعي، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية والتجارب العلمية والعملية، والتعرف على أحدث التكنولوجيا والتجارب الناجحة حول قضايا الأمن الفكري في مجالات الأمن السيبراني.

استعرض البرنامج الاستراتيجيات والرؤى المتقدمة التي تحقق التعاون والتكامل بين الجامعات، وتعزز روح المسؤولية المجتمعية لدى طلاب الجامعات من خلال مناقشة قضايا الأمن الفكري، إضافة إلى صناعة المبادرات الفعالة، والتواصل الاستراتيجي، وصناعة البيئة الالكترونية التي تشكل آليات ومنهجيات داعمة لنشر الفكر الوسطي بين طلبة الجامعات.