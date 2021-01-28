شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة توضح كيف أنقذت مريضة مغشياً عليها داخل طائرة بعد إقلاعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

كشفت مواطنة وابنها يعملان في مهنة التمريض، قصة إسعافهما مريضة أصيبت بإغماء داخل طائرة أثناء تحليقها.

وقال الابن عبد الله راضي، خلال لقائها ببرنامج " ياهلا "، إن الطائرة بعد إقلاعها من عرعر متجهة إلى الرياض، أعلن الكابتن عن الحاجة لمختص طبي لإنقاذ مريضة.

وأضاف أنه ووالدته هبّا فورا للمريضة التي كانت في مؤخرة الطائرة، فاقدة الوعي، فيما أوضحت أم عبد الله أنها وابنها قاما بعمل إسعاف قلبي للمريضة، حتى تنفست بارتياح، ثم أُعطيت مغذيا بالوريد نظرا لنقصان السكر في الدم، وبعدها استعادت وعيها.

ولفتت إلى تصفيق الركاب لهما بعدما عادت المريضة إلى وعيها بصحة جيدة، كما ظلت تجلس إلى جوارها حتى وصولهم إلى الرياض.