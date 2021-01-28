شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تكشف المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن الإرشادات الصحية لتجنب أمراض ارتفاع ضغط الدم، لافتة إلى المضاعفات الخطيرة الناجمة عنه.

وأضافت وزارة الصحة، أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية، وفشل القلب والكُليتين.

وأشارت إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتشمل تمدد الأوعية الدموية، السكتة الدماغية، فشل القلب، الذبحة الصدرية، الفشل الكلوي، فقدان البصر " العمى "، العجز الجنسي، مرض الشرايين الطرفية، مشاكل في الذاكرة والتركيز.

ودعت إلى اتباع التعليمات التالية للحفاظ على ضغط الدم وتتضمن: ممارسة النشاط البدني، المحافظة على وزن صحي، اتباع نظام غذائي صحي، السيطرة على القلق والتوتر، الامتناع عن التدخين وشرب الخمور، التقليل من تناول الكافيين.