شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من " الموارد البشرية " بخصوص إيداع مبالغ نقدية للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيداع مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الثاني، في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، التي بلغت في مجملها 68167520 ريالًا.

ويهدف برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة المدرسية، إلى مشاركة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، وتخفيف العبء المالي عن كاهلها؛ حيث تم إيداع المبالغ مباشرةً في حسابات المستفيدين والمستفيدات، ويشمل الطلاب في مرحلة التعليم العام.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الإجراءات المطلوبة حيال التوطين الوهمي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن التوطين الوهمي يعتبر مخالفة للنظام، ويمكن رفع البلاغ بشأنه عبر تطبيق " معًا للرصد ".