شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني: السلوكيات المخالفة للذوق العام لاتندرج ضمن الأفعال الإجرامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سلط برنامج سيدتي الضوء على السلوكيات والافعال التي تخالف الذوق العام في المملكة.

وتضمنت هذه السلوكيات تشغيل الموسيقى بعد أوقات الأذان وعدم إزالة مخالفات الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للخول الأماكن العامة

كما شملت أيضا ارتداء اللباس الغير لائق والخادشة للحياء في الأماكن العامة، وارتداء ملابس بها عبارات تحث على العنصرية والعنف، والكتابة والرسم على الجدران والسيارات وتشويه الأماكن وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة.

وقال فضل بن شامان مستشار قانوني أن السلوكيات المخالفة الذوق العام لاتندرج ضمن الأفعال الجرمية التي تنطبق عليها الأفعال المجرمة .

وأضاف المستشار القانوني أن الجهات المختصة رصدت الكثير من الممارسات المخالفة للذوق العام والمؤثرة في حياة الناس

وأشار إلى أن "لائحة الذوق العام تعالج سلوكيات وأفعال وأقوال وممارسات موجودة في حياتنا الطبيعية والأماكن العامة والأسواق ".