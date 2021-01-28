شكرا لمتابعة خبر عن " أبشر " تفاجئ المواطنين والوافدين بشأن مخالفات ساهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت منصة أبشر آلية استئناف الاعتراض مرةً أخرى، في حالة رفضه بعد تقديمه على مخالفات " نظام ساهر ".

وأضافت:" المستفيد في الحالة المشار إليها، يمكنه الاعتراض على المخالفات المرصودة بنظام ساهر الرصد الآلي، من خلال هيئة فصل المخالفات بإدارة المرور ".

وكانت أبشر تقدم كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع، ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم، وتقديم الخدمات بأرقى المعايير المطلوبة.