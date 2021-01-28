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" أبشر " تفاجئ المواطنين والوافدين بشأن مخالفات ساهر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت منصة أبشر آلية استئناف الاعتراض مرةً أخرى، في حالة رفضه بعد تقديمه على مخالفات " نظام ساهر ".

وأضافت:" المستفيد في الحالة المشار إليها، يمكنه الاعتراض على المخالفات المرصودة بنظام ساهر الرصد الآلي، من خلال هيئة فصل المخالفات بإدارة المرور ".

وكانت أبشر تقدم كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع، ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم، وتقديم الخدمات بأرقى المعايير المطلوبة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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