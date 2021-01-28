شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تتوعد منتحلي صفة رجال السلطة العامة بالسجن والغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏قالت النيابة العامة أن رجل السلطة العامة هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.

وأوضحت أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أعوام، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الغرامة تصل إلى 150 ألف ريال والسجن إلى 10 أعوام أو بهما معا، إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتُحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف