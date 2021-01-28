أمين منطقة جازان يلتقي المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات

التقى أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، صباح اليوم، المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وبدأ اللقاء بجولة في مبنى المركز، تم خلالها الاطلاع على مرافق وأقسام المبنى، شملت قاعات الاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات، ومركزًا للمعارض، ومسرحًا مغلقًا مجهزًا بالتقنيات الحديثة يسع نحو 1800 شخص، ومسرحًا مفتوحًا يسع نحو 3000 شخص، كما يضم المركز صالات لكبار الزوار والضيوف.

وعقد أمين منطقة جازان والمشرف العام لدعم الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ اجتماعًا مع الوكالات والإدارات المختصة بالأمانة، وتم الاطلاع على عرض مرئي نوقش خلاله أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها، وسبل دعم الأمانة، بما يمكنها من إنجاز المشاريع بالقدر المأمول.

ووقف المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برفقة أمين جازان على مشروع مبنى أمانة المنطقة الجديد، على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، إضافة إلى جولة ميدانية شملت مشروع ضاحية الملك عبدالله تم خلالها الاطلاع على سير العمل ومراحل المشروع، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.