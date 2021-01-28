بـ4 ملايين ريال.. الخطوط السعودية توقع اتفاقية شراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والخطوط السعودية، مذكرة تفاهم بقيمة 4 ملايين ريال سعودي، تتضمن نشاطًا تسويقيًّا وترويجيًّا مشتركًا؛ لضمان وجود العُلا على رأس خطط المسافرين السعوديين في العام الحالي؛ لكونها وجهة سياحية مفتوحة على مدار العام.

وقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي لتسويق الوجهات بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا ميلاني دي سوزا، مع نائب الرئيس للمبيعات الخطوط السعودية حازم سنبل؛ وذلك في مقر الخطوط السعودية في مدينة جُدة.

وبدأ نشاط الشراكة في 26 يناير 2021، تزامنًا مع حملة العلامة التجارية الأولى للعُلا التي تم إطلاقها تحت شعار «أعظم تحفة عرفها الزمن» في 10 يناير 2021، التي تستمر حتى أبريل المقبل، بجانب استهدافها أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعدُّ الخطوط السعودية الناقل الجوي الوحيد الذي يقدم خدمات مجدولة إلى محافظة العُلا، بواقع ثماني رحلات أسبوعية حاليًّا من جدة والدمام والرياض (دون توقف وبشكل مباشر من كل وجهة).

ويتاح شراء الرحلات أو باقات السفر شاملةً تذاكر الطيران والإقامة والنقل والجولات، عن طريق عطلات السعودية من خلال موقعها: www.saudiaholidays.com.

ويشمل نشاط الشراكة، التسويق الخارجي والرقمي الذي يحمل العلامات التجارية المشتركة في جدة والرياض والدمام، وعلى أنظمة الترفيه على متن طائرات «السعودية»، إضافة إلى العروض الترويجية من خلال برنامج الفرسان التابع للخطوط السعودية، والعلامة التجارية في المطارات، ومكتب التذاكر، والترويج للباقات من خلال عطلات السعودية.

وأوضحت المديرة التنفيذية لتسويق الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا؛ أنها سعيدة بالعمل مع الناقل الوطني في أول حملة محلية للعُلا، متوقعةً أن تكون هذه هي الأولى من بين الكثير من الحملات المميزة للعمل مع «السعودية»، لا سيما بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرًا، أن فتح الرحلات الدولية من المملكة وإليها سيتم استئنافه في 31 مارس.

وقالت دي سوزا: «إن الخطوط السعودية تمثل الشريك الرئيسي لنا مع بداية انطلاقة العُلا وجهةً للسياحة المحلية أولًا، ثم للسياحة الدولية، بمجرد استئناف الرحلات الدولية، (أعظم تحفة عرفها الزمن) هي حملة للعلامة التجارية تستهدف السوق السعودية الحيوية».

وأضافت سوزا: «نحن بحاجة إلى ترسيخ مكانة العُلا كوجهة مفتوحة على مدار السنة، تماشيًا مع فتح مواقعنا التراثية، وتوافر أنشطة المغامرة والطبيعة المتاحة خلال الصيف والربيع، من خلال شراكة ودعم الخطوط السعودية، فيما سنقوم بإيصال ذلك من خلال برامج متعددة».

من جانبه، أشار نائب الرئيس للمبيعات في الخطوط السعودية، إلى أن الشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، تهدف إلى وضعها وجهة تاريخية وثقافية داخل المملكة؛ ما يشكل علامة فارقة نحو تحقيق رؤية 2030.

يُشار إلى أن باقات عطلات السعودية، وفرت –ابتداءً من 24 يناير– رحلات تشمل ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليالٍ.

ويتم الحصول على جميع المعلومات والحجوزات الأخرى، بما في ذلك الوصول إلى المواقع التراثية وتجارب المغامرة؛ بزيارة الرابط: www.experiencealula.com.

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