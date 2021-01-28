«النيابة العامة» توضح عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

حذرت النيابة العامة من جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة كما أوضحت العقوبات المنصوص عليها بشأن هذه الجريمة.

وكتبت النيابة العامة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق على موقع «تويتر»: «إن رجل السلطة العامة –وفقًا لنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة– هو كل من يخوله النظام سلطةَ تنفيذ الأوامر والتعليمات، وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه. ويحظر انتحال هذه الصفة من الغير».

وأوضحت النيابة العامة عقوبات منتحلي صفة رجل السلطة العامة، وتمثلت في السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو العقوبتين معًا.

وأشارت إلى أنه إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبًا بالإرهاب، أو الاستغلال، أو كان من انتُحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين، أو من في حكمهم؛ فيعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 150 ألف ريال، أو بهما معًا.

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