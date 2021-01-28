الصحة: استمرار إعادة جدولة جرعات لقاح كورونا بسبب تأخر توريده إلى المملكة

أوضحت وزارة الصحة، أنها بدأت تعيد جدولة مواعيد الحصول علی الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية، حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة؛ يمكن أن يكون بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى.

وعزت الوزارة ذلك إلى أسباب خارجة عن إرادتها، نظرًا إلى استمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة الصانعة للقاح.

وأوضحت الصحة أن الشركة الصانعة للقاح، التزمت التوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم، بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات إلى جميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل –بإذن الله– تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا، لتشمل كافة مناطق المملكة، مع توافر اللقاح خلال الفترة القادمة؛ وذلك تواصلًا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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