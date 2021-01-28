«الموارد البشرية» تودع مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية في حسابات المستفيدين

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الثاني، في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، التي بلغت في مجملها 68167520 ريالًا سعوديًّا.

ويهدف برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة المدرسية، إلى مشاركة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، وتخفيف العبء المالي عن كاهلها؛ حيث تم إيداع المبالغ مباشرةً في حسابات المستفيدين والمستفيدات، ويشمل الطلاب في مرحلة التعليم العام.