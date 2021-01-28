السعودية اليوم / لبنان تسجل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3497 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 293157 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2621 حالة.

// انتهى //

22:24ت م

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بيروت 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و68 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها لتبلغ 293157 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2621 حالة.// انتهى //22:24ت م0175

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