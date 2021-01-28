السعودية اليوم / انعقاد ندوة رفيعة المستوى حول الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا



لوساكا 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

انعقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، أعمال ندوة رفيعة المستوى حول الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد)، بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول أعضاء، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمينين التنفيذيين للنيباد واللجنة الاقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة في أفريقيا وممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

وتهدف الندوة التي ترأس أعمالها رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا، إلى جانب تقييم التطور الحاصل في تنفيذ الأجندة الاقتصادية لأفريقيا، وأولويات القارة الأفريقية وسُبل تحقيقها، إلى جانب الدور المنتظر أن تؤديه وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي" نيباد" إلى رفع تحديات القرن الحادي والعشرين.

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22:13ت م

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