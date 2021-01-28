السعودية اليوم / الجزائر تسجل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2881 وفاة، فيما تماثل للشفاء 207 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72745 حالةً.

// انتهى //

21:36ت م

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الجزائر 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106610 إصابات.وأشارت الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2881 وفاة، فيما تماثل للشفاء 207 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72745 حالةً.// انتهى //21:36ت م0168

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