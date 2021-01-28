السعودية اليوم / المغرب تطلق حملة وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا



الرباط 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أطلقت المغرب اليوم حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس

وأشرف على عملية إعطاء الانطلاقة لهذه الحملة بمدينة فاس، العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي تلقى بالمناسبة أول جرعة من التطعيم.

// انتهى //

21:32ت م

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الرباط 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسأطلقت المغرب اليوم حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا ، بعد أن وصلت الدفعات الأولى من اللقاح من الهند والصين.وأشرف على عملية إعطاء الانطلاقة لهذه الحملة بمدينة فاس، العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي تلقى بالمناسبة أول جرعة من التطعيم.// انتهى //21:32ت م0166

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