السعودية اليوم/ أمانة الشرقية ترفع أكثر من 18 ألف م3 نفايات من الخفجي



الخفجي 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

رفعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الثلاثة أشهر الماضية، 18500 متر مكعب من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر من محافظة الخفجي، وذلك ضمن الحملة الثانية التي نفذتها في الأحياء السكنية والصناعية، واستكمالاً لبرنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة شملت مسح جميع الساحات الموجودة في أحياء "التعاون، المروج، الدرة، العزيزية " السكنية، وإزالة 4350 مترًا مكعبًا بالكنس الآلي في الشوارع الرئيسة والفرعية و 3300 متر مكعب بالكنس اليدوي بالأحياء السكنية، واستبدال 280 حاوية نفايات، باستخدام أكثر من 4000 كيس نفايات من الالتقاطات بالساحات، بمشاركة 46 عاملا و 13 معدة، مؤكدةً أن بلدية المحافظة تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة الجميع من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية.

// انتهى//

20:57ت م

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