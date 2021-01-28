السعودية اليوم / مركز كفاءة الإنفاق يمنح جامعة طيبة شهادة التميز



المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

حصلت جامعة طيبة على جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق على ما بذلته الجامعة وتميزها في معايير التقييم العام.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة حققت مستويات جيدة في إنفاقها من خلال خطوات عملية لتحقيق خططها الإستراتيجية لتوفير النفقات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والعمل على تعزيز مواردها الذاتية.

وبين معاليه أن هذه الجهود انتقلت بالجامعة في مراحل سابقة إلى تحقيق المؤشر الأخضر في المؤشر العام الخاص بتحقيق كفاءة الإنفاق عبر معايير دقيقة وضعها المركز للتقييم من أهمها الالتزام والتنفيذ وسرعة الإنجاز لمتطلبات المركز.

وأضاف معاليه أن الجامعة عملت منذ وقت مبكر من خلال لجنة كفاءة الإنفاق بالجامعة مع مختلف قطاعات الجامعة على عدة معايير لتحقيق كفاءة جيدة في مستويات الإنفاق حيث كان مؤشر الجامعة في المستوى (الأحمر) في بداية 2020 لدى مركز كفاءة الإنفاق بالرياض، حتى وصل إلى المؤشر الأخضر، وختمها في المدة الحالية بشهادة التميز.

وكانت الجامعة قد حصلت على التميز في معايير التقييم خلال عدة أشهر متتالية في التقارير الشهرية خلال أشهر: (يوليو-وأغسطس-وسبتمبر-وأكتوبر-ونوفمبر) لعام 2020

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19:55ت م

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