السعودية اليوم / أمانة الجوف تواصل تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية



سكاكا 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة في مختلف الأحياء والمواقع داخل نطاق الأمانة، منها مشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا، وإعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز بطول 850 مترا وبتكلفة 4 ملايين ريال ، ومشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز بقيمة 12 مليون ريال ، واستكمال الطريق الدائري الغربي بإجمالي تكلفة يبلغ 5.2 ملايين ريال، وسفلتة مخططات سكنية وإعادة تأهيل الطرق الداخلية.

فيما أنهت الإدارة العامة للمشاريع تنفيذ 83 طريقا جديدا في مختلف الأحياء بإجمالي أطوال بلغت 47382 مترا خلال العام 2020.

وتنفذ الأمانة مشروعات حدائق عامة ومتنزهات وساحات وملاعب رياضية، إلى جانب تركيب أعمدة الإنارة بالأحياء الجديدة، إضافة إلى تواصل أعمال مشروع المركز الحضري بمدينة سكاكا، وممشى الربوة، كما أنهت الإدارة العامة لصيانة الطرق والمرافق مؤخراً أعمال صيانة الأسفلت والأرصفة وتركيب اللوحات الإرشادية في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة سكاكا.

من جانبه أكد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات البلدية بأفضل المواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، وفي الوقت المحدد لخدمة جميع المواطنين والمقيمين في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة ومنطقة الجوف، بمتابعة من سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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19:16ت م

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