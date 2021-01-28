السعودية | “البيئة” تدعو 135 متقدماً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

المناطق - واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 135 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 8 رجب 1441هـ، البالغ عددها 170 وظيفة رسمية إدارية وفنية وهندسية بنظام التعاقد (المرحلة الثانية)، إلى المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم.

وأوضحت الوزارة أن المقابلات الشخصية تبدأ من تاريخ 31 يناير وحتى 4 فبراير 2021م، بديوان الوزارة في الرياض مخرج 12، منوهة بضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة وتشمل: الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج ونسخة منها، موضَحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، مع مراعاة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة حسب اليوم والوقت المحدد في الجدول.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوّناتها النظامية خلال مدة المطابقة، ولن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية المدة المحددة، مؤكدة أن عدم مراجعة المتقدم خلال مدة المطابقة يعدّ عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ودعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على أسمائهم ومعرفة وقت وتاريخ المقابلة من خلال الرابط:ttps://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment14.aspx.

