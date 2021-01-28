أمين جازان يناقش التحديات والعوائق التي تواجه الأمانة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- جازان

العناوين الفرعية

التقى أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، صباح اليوم، بالمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

دعم وتمكين الأمانات

وبدأ اللقاء بجولة في مبنى المركز تم خلالها الاطلاع على مرافق وأقسام المبنى، شملت قاعات الاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات، ومركزًا للمعارض، ومسرحًا مغلقًا مجهزًا بالتقنيات الحديثة يتسع لنحو 1800 شخص، ومسرحًا مفتوحًا يتسع لنحو 3000 شخص، كما يضم المركز صالات لكبار الزوار والضيوف.

وعقد أمين منطقة جازان والمشرف العام لدعم الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اجتماعًا مع الوكالات والإدارات المختصة بالأمانة، وتم الاطلاع على عرض مرئي نوقش خلاله أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها وسبل دعم الأمانة، بما يمكنها من إنجاز المشاريع بالشكل المأمول.

مشروع مبنى أمانة جازان الجديد

ووقف المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برفقة أمين جازان على مشروع مبنى أمانة المنطقة الجديد، وعلى الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، إضافة إلى جولة ميدانية شملت مشروع ضاحية الملك عبدالله تم خلالها الاطلاع على سير العمل ومراحل المشروع، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.



