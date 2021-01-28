تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، رياحًا نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق السعودية، غدًا الجمعة بمشيئة الله، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

سحب ممطرة وسماء غائمة

كما توقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، سماءً غائمة جزئيًا على أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

الطقس على البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

بينما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة يوم غد

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل شرورة 31 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

