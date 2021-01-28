احذروا تقليد الأطفال مقاطع تيك توك 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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حذرت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا حسن، من ظاهرة تقليد الأطفال لبعض مقاطع تيك توك واليوتيوب التي يتم تداولها بين فئة الأطفال واليافعين والشباب، وهي مقاطع تحمل جوانب التحدي في القيام بنفس العمل.

فقبل أيام ظهر مقطع يظهر فيه شخص يتناول قارورة الشطة بكاملها، فيما يظهر شخص آخر ويضع في فمه (٥) قطع من الثلج البارد، وغيرها من المقاطع غير المفيدة والاستفزازية.

مقاطع تيك توك السخيفة

وقالت الدكتورة هويدا، أنه يقع على الوالدين دور كبير في توعية أبنائهم وحثهم بعدم مشاهدة المقاطع السخيفة التي لا فائدة منها، إذ إن الأطفال واليافعين يسعون في أعمارهم إلى التقليد وخصوصًا مقاطع التحديات، وقد يترتب على ذلك مخاطر على صحتهم ويتعرضون – لا سمح الله – لمشاكل وكسور جسدية.

التوجيه والنصح خير

وبينت أنه لا يمكن السيطرة على تداول المقاطع؛ لأنها تنتشر بسرعة البرق بين الصغار والكبار، لذا تظل وسيلة التوجيه والنصح خير طريقة لمواجهة هذه المشكلة، فالأطفال مختلفون في تلقي النصائح فبعضهم يستمع وينفذ، والبعض الآخر يستمع ويتجاهل ويصر على تنفيذ رغباته.

تدمير القيم والمبادئ

وخلصت الدكتورة هويدا إلى القول : للأسف الشديد مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي زادت التطبيقات اللاأخلاقية والسخيفة التي تهدف إلى تدمير القيم والمبادئ، وفي المقابل هناك تطبيقات إيجابية ومفيدة للأطفال واليافعين، لذا يجب حث الأطفال وتوجيهم نحو التطبيقات العلمية والمفيدة بعيدًا عن تلك التي تدعو للعنف والعدوانية.

