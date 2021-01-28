مبادرة حافلات نقل سريعة في المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة فيصل بن سلمان، أمس، مراسم توقيع عقود الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمبادرة حافلات النقل السريعة BRT بالمدينة المنورة، والتي سيجري الانتهاء منها خلال 8 أشهر، تمهيدا لتنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشرف هيئة تطوير المنطقة على المبادرة التي تمول من قبل برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030- ليشكل المشروع إضافة نوعية جديدة في منظومة خدمات النقل العام المقدمة لأهالي وزوار المنطقة.

ووقع العقود من جانب الهيئة، رئيسها التنفيذي المهندس فهد البليهشي، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية، كل من الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت اند توش الشرق الأوسط المحدودة لتنفيذ الدراسات المالية خالد السقا، والمدير العام لشركة إتش دي آر الشرق الأوسط لتنفيذ الدراسات الفنية المهندس هشام الرصاصي، وممثل شركة عبدالرحمن الخييلي وشركاؤه لتنفيذ الدراسات القانونية للمشروع عبدالله الزامل.

وتأتي مبادرة حافلات النقل السريع، لتترجم مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة وزائريها، وتمثل الخيار الأنسب لتعزيز منظومة خدمات النقل العام بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة، والمتوافقة مع متطلبات المخطط الشامل.

وتهدف العقود المبرمة مع الشركات المتخصصة إلى تقديم الخدمات الاستشارية المساعدة في أعمال مبادرة شبكة حافلات النقل السريع في المدينة المنورة، إضافة إلى المساهمة في تطوير ودعم الأعمال المرتبطة بمراحل التنفيذ من خلال أداء مجموعة من المهام المرتبطة بمختلف جوانب المشروع.

ويجسد المشروع جانبا من التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتسهيل وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف، والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى 27 مليون زائر وفقا لمستهدفات رؤية المملكة، فضلا عن تعزيز أداء شبكة النقل العام داخل المدينة المنورة وربط الأحياء ببعضها وتسهيل وصول القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي إلى المسجد النبوي، مرورا بمحطة قطار الحرمين السريع والمنطقة المركزية.

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنسارة، شكره لأمير المنطقة، على الدعم الكبير الذي نتج عنه تطوير مشروع الحافلات السريعة ليكون نموذجا لتكامل الأدوار والتنسيق بين الإمارة المنطقة وهيئة التطوير وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى توجيهات رئيس لجنة البرنامج الأمير عبدالله بن بندر التي أسهمت في انطلاقة المبادرة والدفع بها لتكون من الأولويات في التنفيذ، حيث ستكون مرتكزا رئيسا لتقديم وسائل نقل عام متطورة وحديثة، عالمية المستوى، تحقيقا لرؤية السعودية 2030، لافتاً إلى أنها ستحقق هدفي رفع جودة الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وإثراء التجربة، وتعزيز حركة التنقل بين المنافذ والمسجد النبوي الشريف ومواقع التاريخ الإسلامي بكل يسر وسهولة.

مبادرة الحافلات السريعة (BRT):

تتكون من مسارين رئيسيين بمجموع أطوال 52 كلم.

33 محطة وقوف تنشأ بجودة عالية، وفقا للهوية العمرانية للمدينة المنورة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة

الطاقة الاستيعابية

تسيير حافلات صديقة للبيئة في مسارات مخصصة لا تتعارض مع وسائط النقل الأخرى.

المسار الأول

22 محطة وقوف طوله 36 كلم

ينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وصولا إلى محطة غرب المدينة المنورة. يمر بمجموعة من المحطات أبرزها

- المسجد النبوي الشريف -قطار الحرمين السريع

- مدينة المعرفة الاقتصادية - مشروع رؤى المدينة

- الاستاد الرياضي بالعزيزيةالمسار الثاني

11 محطة وقوف طوله 16 كلم

ينطلق من محطة ميدان سيد الشهداء «جبل أحد» وصولا إلى مسجد الميقات

يمر بمجموعة من المحطات من بينها

- المنطقة المركزية «شمال» - الطريق الدائري المتوسط

- ميدان العنبرية - دار الهجرة.