فتح باب القبول بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي (جندي أول ـ جندي) للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق (الرياض - عسير ـ جازان ـ نجران)، وسوف يجري استقبال طلبات القبول خلال الفترة من السبت المقبل، الموافق 17 جمادى الآخرة 1442هـ العاشرة صباحا وحتى الخميس الموافق 22 جمادى الآخرة 1442هـ العاشرة صباحا عبر منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط المخصص.

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