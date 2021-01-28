سياسة السلامة المهنية تعزز حماية العاملين

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وقال الراجحي: مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية يأتي انطلاقا من أهداف برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية 2030، وجرى إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني بما يتوافق مع الأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل.
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