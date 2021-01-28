استبدال 150م2 من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 150م2 من الرخام في صحن المطاف والمكبرية. وتجري صيانة الرخام بمتابعة فريق متخصص يشرف على أعمال الترميم والتنظيف واستبدال القطع في حالة فقدانها لخاصية المحافظة على البرودة. يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة القائمة على مدار الساعة والدورية المجدولة لكامل المسجد الحرام، خاصة صحن المطاف والمسعى والمكبرية يباشرها 40 مهندسا وفنيا. يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة القائمة على مدار الساعة والدورية المجدولة لكامل المسجد الحرام، خاصة صحن المطاف والمسعى والمكبرية يباشرها 40 مهندسا وفنيا.

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